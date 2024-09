Napoli ira residenti al corso Vittorio Emanuele | Emergenza blatte e topi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLealcuni se le ritrovano in casa, mentre disi ravvisa “un pascolare notturno”. C’è un’igienico-sanitaria al, denunciata dae dal locale comitato civico. Sono partiti diversi esposti all’Asl1 e al Comune. La richiesta urgente è di deblattizzazione, derattizzazione e pulizia delle caditoie. Il tratto interessato, circa 300 metri, va da piazzetta Santa Maria Apparente alla scala Nagar. Siamo a cavallo tra prima e seconda municipalità. Un’area “densamente abitata, ad alto flusso di transiti ma un po’ abbandonata a se stessa” spiega Marcello Molettieri, presidente del comitato. “E poi – aggiunge – chiediamo l’invio di ispettori dell’Asia per fare multe ai trasgressori”. La problematica, a sentire Molettieri, è infatti complessa. E non mancano accuse agli abitanti.