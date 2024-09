Mille chilometri in auto per salvare il gattino ferito la storia di Bruce e Kim

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Camaiore (Lucca), 3 settembre 2024 – Dalla Puglia a Capezzano, in cerca di un nuovo inizio. E poi, chissà, magari una nuova casa a Londra. E una famiglia, per dimenticare l’aspra vita da randagio. È unadi quelle che scaldano il cuore, quella che arriva dal rifugio “I Miciottoli” di Capezzano, gestito dall’Ata Versilia Odv, dove due giorni fa è stato accolto un gatto in convalescenza strappato a morte quasi certa dalla generosità di una turista inglese. La ragazza, Kim, una parrucchiera che lavora per l’alta moda, era in vacanza in Puglia, a Maglie. E quasi per caso – o forse per una carezza del destino – si è imbattuta in un gatto che si trascinava malamente per strada. Ha chiesto informazioni, e si è sentita rispondere che il micio versava in quelle condizioni da diversi giorni.