Milan Abraham si presenta | Arrivo in una grande squadra pronto per una nuova sfida

(Di martedì 3 settembre 2024) Giorno dizione per Tammy, che aello è intervenuto in conferenza stampa. “in unaeccellente, ora sonoad affrontare delle nuove sfide con questa maglia e spero di avere un impatto positivo”, ha dichiarato l’ex attaccante di Chelsea e Roma. Il centravanti inglese è arrivato negli ultimi giorni di mercato: “Quando ho visto ilinteressato a me non ho fatto altro che aspettare, dicendomi mille e mille volte che era il posto in cui volessi essere. Dal punto di vista fisico sto al meglio, ho solo voglia di scendere in campo. Sono focalizzato sull’obiettivo”.si: “in unaper una” SportFace.