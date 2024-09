Kevin Danso escluso dai convocati dell’Austria | deve sottoporsi ad approfonditi esami medici in Francia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) Il difensore centrale del Lens,è statodalla lista deidella nazionale austriaca. Il nome del classe 1998 inizialmente figurava nella lista dei calciatori a disposizione del Ct Ralf Rangnick, ma in un secondo momento la federazione ha fatto sapere che il il tecnico “ha dovuto escludere con breve preavviso i due difensori(RC Lens) e Philipp Lienhart (SC Freiburg) per i prossimi impegni.sarà sottoposto adpresso il suo club in. Lienhart è in attesa della nascita del suo primo figlio e quindi non può partecipare al ritiro”. Lo scorso 28 agostoè sbarcato all’aeroporto di Ciampino per firmare con la Roma, ma il trasferimento è saltato dopo le visite mediche.