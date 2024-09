Jannik Sinner e l’arte dei momenti chiave | l’ennesima dimostrazione contro Tommy Paul vale i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Saper leggere i, comprendere che i punti in una partita non sono tutti uguali. Un concetto semplice da capire ma difficilissimo da mettere in pratica. Una dote insomma concessa a pochi.ha dimostrato da tempo di aver appreso questa “arte”, e negli ottavi didegli Us Open ne ha voluto dare un’ennesimail numero 14 del mondo, superato con il punteggio di 7-6 7-6 6-1. Un match combattuto, insidioso, in fondo al quale c’è ora Daniil Medvedev nei, in quella che l’azzurro rappresenta una vera e propria “bella” a livello Slam nel 2024. Vittoria dell’altoatesino agli Australian Open, successo del russo a Wimbledon. Il numero 1 al mondo è l’unico giocatore ad essere riuscito ad arrivare tra i primi 8 in tutti gli Slam della stagione (più giovane a farcela da Djokovic a 20 anni nel 2007).