Ingresso dei cacciatori nei fondi privati | al via la raccolta firme per un referendum abrogativo della norma

(Di martedì 3 settembre 2024) di Rispetto Per Tutti Gli Animali In Italia vige un articolo di legge che consente ail’nei, in palese contrasto alla nostra Carta Costituzionale, in particolare all’art. 3 (godimento di uguali diritti dinanzi alla legge), e l’art. 42 (garanzia e riconoscimento del diritto alla proprietà privata). L’articolo di legge in questione è l’842 del Codice Civile, che recita: “Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’eserciziocaccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munitolicenza rilasciata dall’autorità”. L’articolo deriva dal regio decreto n. 262 del 1942, quindi frutto del carattere bellicista del regime fascista.