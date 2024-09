Herzog | non rilanciare riforma giustizia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 3 settembre 2024) 12.31 "Vi avverto, fermatevi. Non osate. Lasciate che ci riprendiamo dopo il terribile crollo". E' l'appello del presidente israelianoal governo affinché non rilanci la controversadella,che per mesi aveva mobilitato le piazze del Paese.lo ha detto alla Conferenza degli avvocati,dopo che il ministro dellaha ricominciato a spingere per la,sospesa dopo il 7 ottobre. "L'anima e il futuro della nazione sono in gioco;è questo ciò di cui hanno bisogno migliaia di famiglie in lutto?"