Giovedì sospensione idrica in molte zone della città | l’avviso del Sindaco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Benevento:25 settembre avverrà lain alcunedelClemente Mastella Benevento 3 settembre 2024- In virtùdalle ore 06:00 di5 settembre alla stessa ora del 6 settembre per lavori di manutenzione straordinaria da eseguire alla centrale di Pezzapiana, ilMastella ha emesso un avviso con il quale demanda ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dalla interruzione del servizio, di valutare la possibilità di svolgimento delle attività, in considerazione delle proprie capacità tecnico-organizzative, garantendo la fornitura dei servizi pubblici essenziali.