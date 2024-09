Emozioni a Montecatini Alto per l’epilogo del Toscana donne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Due atlete protagoniste fino all’ultimo metro del 28° Giro dellafemminile divise nella classifica generale finale da appena due secondi. La venticinquenne belga Margot Vanpachtenbeke maglia rosa finale e la lituana, ma ormai da anni montecatinese (e il tifo era tutto per lei) Rasa Leleivyte brillante atleta dell’Aromitalia 3T Vaiano. Nella tappa finale con arrivo su via Vittorio Veneto a, la Leleivyte ha provato varie volte a staccare la rivale in modo da guadagnare i dieci secondi dell’abbuono vincendo la tappa. Rasa non è riuscita a togliersi dalla ruota la rivale nonostante il massimo impegno speso sui pedali, ha vinto la tappa, ma seconda è giunta propria la belga avversaria diretta in questo appassionante testa a testa ed i secondi guadagnati sono stati solo 4, mentre in classifica il divario che la separava dal primo posto era di sei secondi.