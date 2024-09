Danni e paura nella collina rientrate le famiglie evacuate Vegetazione distrutta dal rogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) La Spezia, 3 settembre 2024 – Quel che resta è un paesaggio lunare. Ladalle fiamme e dal fumo che per ore hano tenuto in ostaggio la. Un danno ambientale enorme causato dallo spaventosodivampato domenica intorno alle 13zona di Pietralba sulladi Pitelli. Ma anche nell’altro incendio, scoppiato quasi in contemporanea a Vezzano Ligue, isono consistenti. Decisamente più serio e duro da domare il vastoche ha costretto anche alla precauzionale evacuazionenotte di domenica di trecomunque giàgiornata di ieri. Le abitazioni infatti avvolte dal fumo erano molto vicine alla zona a rischio comunque ben presidiata da decine di vigili del fuoco e volontari delle squadre antincendio della Protezione Civile accorsi in supporto.