Cura sbagliata per la sinusite Calvario dopo l’intervento maxi risarcimento di 200 000 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Prato, 3 settembre 2024 – Unaantibioticaper lagiudicata “blanda” e non in linea con quelli che sono i protocolli nel caso di interventi simili. Unper una donna pratese andato avanti per mesi: costretta a sottoporsi a ulteriori interventi alla testa, a causa di un ascesso che le creava tumefazioni frontali e non voleva guarire perché nonto in tempo. I fatti risalgono al lontano 2012. Ci sono voluti 12 anni prima che la donna si vedesse riconosciuto il danno permanente derivato da quellaerrata. Il giudice civile del tribunale di Prato, Francesca Vanni, ha depositato nei giorni scorsi la sentenza con la quale condanna il medico che somministrò la primaantibiotica alla paziente al pagamento del danno nei confronti della donna per 194.000oltre al pagamento delle spese per circa 14.000