Cosa è successo a Luna Rossa | cappottamento sfiorato e un fulmine davanti alla prua!

(Di martedì 3 settembre 2024) Un pomeriggio in pura salsa America’s Cup. A Barcellona èveramente di tutto nella regata trae Team New Zealand: sembrava la trama di un film, in realtà si trattava solo di una gara fine a se stessa, che non assegnava punti per la classifica della Louis Vuitton Cup. Eppure, per il morale e non solo, contava tantissimoha sfoggiato una prestazione superlativa, proprio la prova di forza che serviva: un vero e proprio messaggio ai Defender, che si erano imposti nelle prime tre regate tra preliminari e primo round robin. La compagine italiana, grazie ai timonieri Francesco Bruni e James Spithill, si è portata al comando dopo ad una fantastica partenza. Dopodiché ha mostrato una velocità davvero mirabile sia di bolina sia soprattutto di poppa, dove ha superato i 49 nodi.