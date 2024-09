Camila Giorgi perde il pelo ma non il vizio | è successo di nuovo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 3 settembre 2024), certe abitudini sono dure a morire. Lo ha fatto di: tutto quello che sappiamo su quanto accaduto. Nei giorni scorsi è tornata a “casa”. Non in Toscana, dove ha vissuto nel poco tempo libero che le rimaneva tra un evento e l’altro del Tour.è tornata a “casa” nella misura in cui in queste ore si trova, guarda caso, a New York, dove la carovana del tennis si è riunita in occasione del quarto ed ultimo Slam della stagione.non ha abbandonato del tutto le vecchie “abitudini” (Instagram) – Ilveggente.itStavolta vi partecipa da spettatrice e non da protagonista, avendo lei deciso di ritirarsi dal circuito durante la scorsa primavera. Senza alcuna avvisaglia, è bene ricordarlo, ad anticipare ai tifosi quali fossero le intenzioni della campionessa di Montreal 2021.