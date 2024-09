Cade dalla scala è grave Potava l’edera sulla chiesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024)mentre stava potandodella torretta delladella frazione di Messenano a Spoleto. A finire in ospedale con unpolitrauma è un pensionato di 75 anni, che ieri mattina è volato a terra da un’altezza di circa cinque metri. Secondo una prima ricostruzione della dinamica del’incidente, l’uomo era salito su unaper potaredella torretta dellanella frazione di Messenano, tra Spoleto ed Acquasparta, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio,ndo rovinosamente a terra. Immediatamente è scattato l’allarme al 118, le sue condizioni sono apparse subito gravi e gli operatori sanitari giunti sul posto hanno ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito l’anziano direttamente all’ospedale di Perugia, dove rimane ricoverato in gravi condizioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.