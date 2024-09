Autostrada A4 posato nella notte il nuovo cavalcavia del casello di Dalmine

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 3 settembre 2024)tra lunedì 2 e martedì 3 settembre è statoilche collega ildicon la rotatoria della Tangenziale di Bergamo: i lavori di adeguamento delsvincolo sull’A4 entrano cosìloro fase finale, in linea con quanto previsto dal cronoprogramma. Le attività sono state realizzate dalle squadre di Amplia Infrastructures, società del gruppo Autostrade per l’Italia, in collaborazione con altre tre aziende italiane leader nel settore della produzione e movimentazione di strutture complesse. Le operazioni sono state effettuate grazie all’utilizzo di due piattaforme Spmt (trasportatori modulari semoventi) concepite appositamente per il trasporto di carichi eccezionali: ilimpalcato infatti ha una lunghezza complessiva di 50 metri, una larghezza di circa 20 metri e un peso totale di 425 tonte.