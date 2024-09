Arriva la Nutella vegana Senza latte con ceci sciroppo di riso e tappo verde

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 3 settembre 2024) Era un lancio annunciato, se ne parlava da un po’ di tempo. La famosa crema spalmabile della Ferrero, la più conosciuta e venduta al mondo, si adatta ai tempi e diventa. Ben riconoscibile grazie al, questa nuova versione del dolce che ha ingolosito generazioni di ragazzini e di adulti presenta alcune importanti novità. Al posto delin polvere, compreso fra i sette ingredienti di base del prodotto, per la versione “veggie” della crema vengono usatidi. Restano invariati invece zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, lecitina di soia e vanilina. Inoltre, la “nuova” èglutine, per andare incontro alle esigenze delle persone che soffrono di intolleranza a questo elemento. La curiosità è vedere come reagiranno i consumatori di fronte alla nuova proposta di Ferrero.