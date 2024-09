All’overtourism nessun sindaco ha saputo dare risposte L’Alto Adige prova a destagionalizzare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) ‘Apprezzo molto la compagnia dei miei simili, ma devo guardami da frequentarli altrimenti finisco per odiarli’. Così diceva di sé il pittore tedesco d’inizio Ottocento Caspar David Friedrich, un artista prototipo della ‘misantropia celeste’ cantata da Battiato a proposito del pianista-mito Benedetti Michelangeli. L’autore del celebre ‘Viandante sul mare di nebbia’, il quadro pre-romantico sull’inquietudine radicale dell’uomo moderno, pur consunto dall’uso come icona del viaggio e persino dell’alpinismo, è oggetto da mesi di una grandiosa riscoperta con varie mostre in Germania. Lo stesso amore-odio di Friedrich cova ormai in mezz’Europa nelle località più battute dai turisti e ha generato numerose e varie manifestazioni classificate generalmente dai mass-media come rivolte contro l’overtourism.