Vuelle A Lignano cominciano le sfide veritiere

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Ringraziamo Pesaro per la disponibilità dimostrata in questo primo scrimmage stagionale. Per noi si è trattata di una preziosissima opportunità per concludere la nostra prima settimana di allenamento e guardare alla prossima con interessanti spunti su cui pianificare il nostro lavoro". La breve dichiarazione rilasciata al termine del match di sabato pomeriggio da coach Luca Banchi, rimasto in ottimi rapporti con la, lascia intendere che forse sia stata Pesaro a fare un favore alla Virtus salendo a Bologna per giocare quest’amichevole terminata con una trentina di punti di scarto, anche per colpa di un inizio troppo molle di fronte alla forza d’urto dell’avversario, nonostante siano rimasti a riposo Grazulis, Cacok e Cordinier. Come si usa durante gli scrimmage, sono stati disputati quattro quarti da 10’ ciascuno azzerando il punteggio ad ogni sirena.