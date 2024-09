Venezia 81 la visione di Bellocchio | La via è la tolleranza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – È un Marcorilassato, quello che riceve dalle mani di monsignor Davide Milani il Premio Bresson, l’unico che la Santa sede conferisce a un regista.lo accoglie come "un premio bello e importante: Bresson è stato per me un maestro, per il suo rigore e per la sua visionarietà quasi ascetica. Non sono cattolico – aggiunge – ma la dimensione spirituale e la tensione verso l’invisibile sono elementi propri dell’arte cinematografica. La situazione mondiale annuncia una catastrofe, dobbiamo impegnarci a ricordare tutto ciò che abbiamo imparato da piccoli: volere bene al prossimo ed essere tolleranti, cercare di capirsi e trovare un terreno comune per far fronte alle brutture del mondo".