US Open 2024 troppa Muchova per Jasmine Paolini | l’azzurra si ferma agli ottavi

(Di lunedì 2 settembre 2024) Stop neglidi finale per, cheUScede il passo a Karolina. Sul Louis Armstrong Stadium va in scena un altro trattato di tennis da parte della tennista ceca, spesso alle prese con problemi di natura fisica, ma senza ombra di dubbio tra le più talentuose giocatrici del panorama tennistico attuale. Già semifinalista a New York dodici mesi fa, la ceca attualmente n°52 del ranking mondiale ma appunto n°8 di questi tempi un anno fa, si è imposta con il punteggio di 6-3 6-3. Si tratta del sesto quarto di finale in uno Slam per la classe ’96 nativa di Olomouc, già finalista al Roland Garros e semifinalista anche in Australia oltre che nella Grande Mela.