US Open 2024 | Gauff sorpresa da Navarro nel derby statunitense Sabalenka batte Mertens in due set

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arriva unaimportante nel tabellone femminile degli US, che perdono Cocoagli ottavi di finale: a vincere il, infatti, è Emmaper 6-3 4-6 6-3. La numero 12 del mondo si dimostra subito arrembante, accumulando quattro palle break nel secondo game, prima di strappare definitivamente il servizio all’avversaria a 15 nel sesto game.va sotto anche nel secondo set, ma nella seconda parte di parziale sale di colpi in risposta tanto da rimontare: si arriva al terzo set, dovepaga non solo gli undici doppi falli, ma anche il fatto di non riuscire più a impensierire, che non concede palle break. Vince in due set, invece, Aryna, che piega la resistenza di un’arcigna Elise: la bielorussa, infatti, è aggressiva in risposta fin dal primo set, ma deve ance difendersi da ben quattro palle break, con successo.