Taxi online il bando per 1000 licenze

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – “Èda questa mattina ilper il rilascio di mille: un risultato molto importante per la città dopo 20 anni di attesa, soprattutto in vista dell’imminente Giubileo 2025”: lo annuncia l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. “Le mille– aggiunge Patanè – saranno così ripartite: 800 di tipologia ordinaria e 200destinate a veicoli appositamente allestiti per il trasporto di persone con disabilità. Nel, scaricabile al link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio--avviso/?concorsoid=ee2f86f0e3574439b33ce8d1cb33ac17 , sono indicate le modalità e le regole per l’assegnazione delle nuove, i requisiti, le modalità di partecipazione e di svolgimento della prova selettiva”.