Statistiche e algoritmi | ecco come sarà la classifica finale della nuova Champions League

(Di lunedì 2 settembre 2024)la? A stimarlo è stato Piotr Klimek, specialista in matematica di Football Rankings, che ha previsto l’ordine delle 36 squadre dell’edizione 2024/2025coppa dalle grandi orecchie. La favorita per il primo posto al terminefase campionato è il Manchester City (88,9% di possibilità di chiudere tra le prime 8), seguita da Real Madrid e Bayern Monaco, ma non mancano le sorprese. Secondo leavanzate, tra le prime ottote – che dunque accederanno direttamente agli ottavi – ci sono infatti Inter e Atalanta. rispettivamente quarta e quinta, insieme ad Arsenal, Borussia Dortmund e Barcellona. E le altre italiane? Milan decimo (possibilità del 76,1% di finire in top 16) davanti a rivali del calibro di Liverpool e Psg, Juventus 18^ (43,5%) e Bologna 20° (39,8%).