Roma 35enne rompe bottiglie in supermercato | denunciato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un uomo di origine peruviana dà in escandescenza in undi, danneggiando quattrodi superalcolici. A, nella zona di Tor Carbone, un uomo di 35 anni, di origine peruviana, è statoper danneggiamento dopo aver dato in escandescenza all’interno di unCarrefour situato in Largo Lamberto Loria. L’uomo è entrato nell’esercizio commerciale e, in preda a un attacco d’ira, ha rotto quattrodi superalcolici. Successivamente, ha avuto un acceso confronto con il personale del. La situazione è degenerata al punto che è stato necessario l’intervento della polizia, che ha fermato l’uomo all’esterno del. Dopo l’identificazione, l’uomo è statoper il reato di danneggiamento.