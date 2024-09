Putin in Mongolia Zelensky chiede di eseguire il mandato d’arresto della Corte Internazionale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il presidente russo Vladimirsarà in visita inil 3 settembre. Sarà la sua prima prima missione in un Paese membropenale(Cpi) dopo aver ricevuto, nel marzo 2023, dal tribunale dell’Aja, undi arresto nei suoi confronti per la deportazione illegale di bambini ucraini. Per questo l’Ucraina ha subito esortato laad arrestare il presidente russo. l ministero degli Esteri ucraino ha auspicato che “il governosia consapevole del fatto che Vladimirè un criminale di guerra. Invitiamo le autorità mongole aildi arrestovincolante e a trasferireallapenaledell’Aja”, è stato l’appello di Kiev. In tutta risposta Mosca si è detta “non preoccupata” in merito.