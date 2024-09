Preghiera e ambiente a Canneviè | L’impegno per un mondo migliore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ha preso il via ieri mattina all’oasi naturalistica di Cannevié a Volano di Codigoro, il primo dei quattro appuntamenti ‘Spera e agisci con il Creato’, al quale hanno partecipato oltre cento persone. Verso le 9.45 il titolare del complesso Ottorino Zanellati ha accompagnato una quarantina di loro in una passeggiata in questo gioiello ambientale incastonato fra il ramo più meridionale del Po e la valle Giralda. Alle 11 la messa molto partecipata con famiglie e bimbi, scout provenienti da Mesola e Porto Garibaldi, accompagnata dal coro interparrocchiale con elementi di Comacchio, Codigoro e Porto Garibaldi. Nell’omelia l’arcivescovo Gian Carlo Perego arcivescovo ha invitato tutti a continuare nel coltivare la speranza in un, grazie alche ognuno di noi deve metterci per raggiungere questo obiettivo.