Milan Torriani raccontato dalla sorella a CM | Selfie autografi e nottate davanti alla tv Sembra tutto assurdo|Primapagina

(Di lunedì 2 settembre 2024) 2024-09-02 12:12:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Quando parla di suo fratello Chiarasi emoziona talmente tanto che quasi le trema la voce: “Lollo in prima squadra almiassurdo!”. Lollo – Lorenzo – è il portiere rossonero classe 2005 che dopo un gran precampionato da protagonista è diventato il terzo di Fonseca dietro a Maignan e Sportiello. Occhi a cuoricino e cuore che batte ancora a mille, Chiara è fiera di suo fratello: “Sì, sono molto orgogliosa di lui” ci racconta nella nostra intervista. In mezz’ora ha ripercorso gli ultimi mesi incredibili di casa: “Io lavoro in ospedale e sono appassionata di nuoto, ma da quando la carriera di Lorenzo è decollata per forza di cose ho iniziato a seguire anche il calcio”. Lorenzo è alto quasi due metri.