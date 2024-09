La copertina di Vogue Algeria con la pugile Imane Khelif non è vera

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 1° settembre 2024 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un presunto numero di «» con inlaalgerinae il titolo «The firstn, arab and african woman to win an olympic boxing gold» (in italiano, «La prima donna algerina, araba e africana a vincere l’oro alle olimpiadi nella boxe»). L’immagine è accompagnata dal commento dell’autore del post: «Intanto su un magazine di Sistema,, continua la psy-op fallita deluomo che vogliono far passare per donna». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa.