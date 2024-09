Kate Middleton ultime notizie | la figuraccia per il ritorno a scuola dei figli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024) L’inizio di settembre per le famiglie significa solo una cosa: il. E non solo per tutti e tutte noi, ma anche per i reali. Proprio così, l’educazione dei Principini George e Louis e della Principessa Charlotte è al centro delle preoccupazioni die di William. Nonostante i problemi di salute contro i quali la Principessa del Galles sta facendo i conti durante quest’anno, inon sono mai passati in secondo piano. Tant’è che ha cercato di far passare loro un’estate normale, in compagnia dei nonni e circondati dall’amore della famiglia. Ora però è tempo di pensare all’inizio dellaper George e Charlotte e, prima delle lezioni, ci sono tappe fondamentali da superare. Una di queste è la ricerca del materiale adatto a ogni classe e proprio su questo scalino tanti genitori sanno che inciampare è facile.