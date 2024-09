Italia incidente aereo | precipita e prende fuoco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tragedia nei cieli di Udine, dove un ultraleggero èto in un uliveto nei pressi dell’elisuperficie locale. Dopo l’impatto, il velivolo ha preso, lasciando i due occupanti gravemente ustionati. Immediato l’intervento dei Vigili deldi Cividale e dei sanitari, che hanno trovato le due persone riversate a terra. Mentre i feriti venivano soccorsi, i vigili delhanno lavorato per spegnere alcuni focolai e bonificare le sterpaglie circostanti, anch’esse incendiate dal rogo dell’. Le cause dell’sono ancora da accertare e sono attualmente al vaglio dei carabinieri, che stanno conducendo le indagini per fare luce sulla dinamica dei fatti. Restano dunque aperti molti interrogativi su quanto accaduto, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti. L'articoloproviene da The Social Post.