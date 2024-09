Il meglio dal red carpet dell' amfAR Gala di Venezia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 2 settembre 2024) Uno degli eventi di beneficenza più prestigiosi al mondo, l’ha visto sfilare sul redalcuni dei più grandi nomi del cinema internazionale, a partire da Richard Gere, premiato durante la serata per il suo impegno umanitario. Organizzato dalla American Foundation for AIDS Research, l’è caratterizzato da un’asta di beneficienza per raccogliere fondi significativi per la ricerca e i programmi di prevenzione. La quarta edizionena’evento è stata presentata dall’attrice Kate Beckinsale e ha visto la partecipazionea cantante Kelly Rowland in una performance speciale insieme a Rumer Willis.