Giochi pericolosi nel cantiere abbandonato della scuola Torre | interviene la polizia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo le proteste di genitori e insegnanti per i lavori alla, ma un altro problema che l’amministrazione comunale dovrà affrontare con maggiore attenzione è quello dela se stesso e senza adeguata vigilanza, che può diventare un pericolo anche per i passanti. Lo dimostra quanto avvenuto nella notte di sabato, quando alcuni abitantizona hanno allertato laperchè un gruppo di ragazzini ha pensato di entrare all’interno delper giocare ed esplorare i luoghi. Tutto questo ignorando i rischi per la sicurezza. L’attenzione degli abitanti è stata richiamata da rumori e schiamazzi provenienti dall’interno. Sul posto è intervenuta una pattuglia, ma senza alcun esito perchè nel frattempo i giovani si erano già allontanati.