Donne afghane messe a tacere Lara Magoni | Non possiamo ignorare queste folli leggi

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo 3 anni dalla presa del potere in Afghanistan, il governo talebano ha tramutato in legge molte delle restrizioni che già attuava de facto nei confronti delleinserendo anche il divieto di far sentire la propria voce in pubblico. “Mi associo all’appello fatto da Caterina Caselli e spero che tutte le colleghe di ogni schieramento politico facciano lo stesso, nel denunciare a voce alta – dice l’On., eurodeputata di Fratelli d’Italia – le ennesimerestrizioni alle libertà e ai diritti fondamentali delle”. Il regime talebano si basa su una rigidissima applicazione della sharia e da alla “polizia morale” il potere illimitato di reprimere ogni forma di dissenso e il non poter parlare in pubblico é solo l’ultimo dei soprusi che esse devono subire.