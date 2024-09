Cavese-Crotone oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la seconda giornata del girone C di/2025. Il ritorno nella terzadella formazione di Cava de’ Tirreni è stato amaro, con la sconfitta subita in rimonta per 2-1 al Vigorito di Benevento, ma c’è tutto il tempo per riscattarsi. I calabresi invece hanno cominciato con tre punti, battendo 2-0 il neopromosso Team Altamura grazie alle reti di Vitale e Tumminello. Gli ospiti partono favoriti, ma il calore dello stadio Simonetta Lamberti è pronto a spingere gli aquilotti.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 2 settembre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.