Brad Pitt sfila a Venezia con la sua Ines | così liquida il divorzio da Angeliana Jolie

(Di lunedì 2 settembre 2024) Memorabile. Probabilmente è l’unico aggettivo in grado di descrivere il red carpet della quinta serata del Festival del Cinema di2024. A farsi attendere fino alla fine dellata di star, le punte di diamante della nottata:de Ramon, insieme a George Clooney e la moglie Amal. Una parata di star come ne volevamo da tempo e, con tutta probabilità, rimarrà il miglior red carpet della kermesse di quest’anno. I quattro amici hanno festeggiato la prima proiezione ufficiale di Wolfs, che vede i due Divi affiatati protagonisti. A catturare l’occhio e la curiosità è stato soprattutto, splendido sessantenne, in gran forma, che ha debuttato sul red carpet con la sua affascinante fidanzatade Ramon, 34 anni, una designer di gioielli con cui esce da circa due anni.