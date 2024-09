Beautiful anticipazioni americane | Finn vicino alla verità

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) A, finalmentesi renderà conto del fatto che sua moglie Steffy sia in grave pericolo e, stando alle, si precipiterà a salvarla. Ricordiamo che la giovane Forrester ha scoperto per caso che Luna, la figlia di Poppy, ha ucciso sia Tom che Hollis e ha fatto ricadere la colpa su sua madre per avere la possibilità di avvicinarsi a Bill Spencer e vivere una vita agiata grazie all'editore. Steffy ha affrontato Luna, ma ha commesso il grave errore di bere un cocktail offertole dragazza, la quale ha somministrato della drogaForrester. Quest'ultima, poco dopo, si è risvegliata in una gabbia nell'appartamento di Luna e l'ha implorata di liberarla. La figlia di Poppy, però, ha precisatodonna di non avere alcuna intenzione di farla uscire e le ha anche confessato i suoi terribili crimini.