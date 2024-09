BCS il ‘colpo grosso’ è di Gitano | grande performance e stilettate al ‘collega’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuando si dice ‘ogni riferimento è puramente casuale’. Programmati in due serate diverse della appena terminata edizione di ‘Benevento Città Spettacolo’, causa maltempo, Tonino e Umberto si sono ritrovati ‘schedulati’ nella stessa serata. In un primo momento prima, poi Smaila, poi l’inversione, sul palco ci sale prima l’Umbertone nazionale. Smaila a scaldare la folla,a farla saltare. Tre ore, quasi quattro, di musica, diametralmente opposta senza ombra di dubbio. Quella di Smaila il solito excursus della musica italiana (e non) dai lontani anni 60 ai giorni nostri. La gag con Clemente Mastella, qualche sprazzo di storia di Maleventum, tra noce e streghe e poi la ormai vincenteaccompagnato dalla sua band e dal pubblico presente, di ogni età, un pò tiepidino a dire il vero.