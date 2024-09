Basket Serie B il coach | Dovremo aumentare in maniera graduale le conoscenze Benedetto | Adamant al lavoro sulla strada giusta Sabato a Imola test più attendibile col team di B1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) E’ ancora lontano l’esordio in campionato dell’Ferrara, che avrà quattro settimane davanti a sé per arrivare pronta alla gara del 28 settembre sul parquet della neopromossa Gorizia.pomeriggio alla Baltur Arena i ragazzi dihanno ben figurato di fronte alla Sella Cento, formazione di due categorie superiori: nonostante il divario fisico e tecnico, Ferrara ha fatto vedere buone cose e ha confermato le sensazioni positive delcon Argenta. "Sono molto soddisfatto delfatto fino ad ora – le parole del tecnico Giovanni–, abbiamo giocato due partite ravvicinate e le risposte che mi aspettavo le ho avute. Lache abbiamo intrapreso è quella, dobbiamo continuare a percorrerla: sono contento in senso assoluto, tutti i ragazzi hanno messo piede in campo, e qualcuno lo abbiamo risparmiato per qualche problemino fisico.