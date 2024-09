Adani | Barella evoluto All’Inter garantisce questa qualità!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Leleha esposto il suo punto di vista sulla crescita di Nicolòcon la maglia dell’Inter. Un aspetto spicca sugli altri. L’EVOLUZIONE – Nicolòè uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi. Il centrocampista nerazzurro è stato protagonista di due scudetti, vinti con la maglia della sua squadra del cuore, ma non si accontenta. Tanti altri obiettivi sono nella sua mente, con l’intenzione di lavorare intensamente per realizzarli. Della sua crescita si è occupato Lele, espressosi in questi termini alla Rai: «Grande evoluzione, di forza, di recupero, di anima. Ora gioca di fino, pensa calcio, sceglie con una certanell’associarsi agli attaccanti».