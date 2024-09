Vietnam la pace che sembrava impossibile Ucraina e Medioriente la storia si ripete

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 1 settembre 2024) Che il sole sia destinato a sorgere sempre e comunque sulle sciagure umane non è solo un passo dei Sepolcri di Ugo Foscolo. È, soprattutto, una condizione inconfutabile della sorte dell’uomo. Accade ormai da circa quattro anni che, in più parti del mondo, la violenza delle guerre sia cresciuta in maniera esponenziale. Tanto da far pensare, non senza mettere paura, che i fatti violenti che animano le discordie innanzi accennate, siano ormai sul punto di essere considerate poco meno di semplici scaramucce. Al riguardo è proprio il caso di esclamare alla popolare maniera: “Non sia mai”. Nella seconda metà del secolo scorso Elsa Morante, in un passo del suo romanzo La, descrisse il passaggio dei carri armati su di un corpo umano: dopo il sussulto avvertito dai primi, i successivi quasi non si accorgevano più del “disagio” provocato da quanto era rimasto.