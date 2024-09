Un museo a misura d’uomo | Courtauld Institute

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Un. Il concerto di arte non è massificato. Cercare la qualità sopra ogni cosa è il bene stesso del senso dell’arte e dell’esporre. UnLe opere proposte non sono migliaia, ma ‘solo’ centinaia. Tutte perfettamente restaurate, illuminate e descritte, in un paio d’ore si riesce a vederlo e a gustarlo completamente, all’uscita si ha un senso di soddisfazione ed appagamento. Se siamo sinceri con noi stessi, dobbiamo ammettere che quando entriamo baldanzosi e entusiasti in un grande, qualunque ne sia il contenuto, osserviamo con molta attenzione le prime tre stanze, soffermandoci a guardare e a commentare, se siamo in compagnia, ogni oggetto proposto.