Ugo Pino e Mana tra psicoanalisti ricordi d’infanzia e partite sospese | un’avventura tra sogno e realtà

(Di domenica 1 settembre 2024)CONVINCONO UGO AD ANDARE DALLO PSICANALISTA L’ozio, il suo stesso desiderio iconoreale e la sua sfrenata passione verso una carnalità talvolta eccessiva fanno sì checonvincano, con l’aiuto minaccioso di Aloe, Ugo a farsi visitare da uno psicologo Si trasferiscono in tre, lasciando Aloe a casa, con il cascoben, sopra la boscaglia di Capolona (località rinomata per studiare quello che c’è dentro i capi). Lì si era infatti ritirato, con una briciaitonoma, un noto dottore psicoanalista, un certo Dott. Gonfaloni, che a sentir i problemi della gente s’era già rotto le scatole, in una lussuosa villa sospesa al terzo piano e un quarto, altezza considerata di pregio.