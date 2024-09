The Fantastic Four | First Steps la colonna sonora debutta all’Infinity Saga Concert Experience

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 1 settembre 2024) The, laL’Infinitydei Marvel Studios hato venerdì sera all’Hollywood Bowl di Los Angeles, ma i fan hanno potuto assistere a qualcosa di più di un semplice viaggio orchestrale attraverso l’avventura cinematografica dell’Infinity. I presenti hanno infatti avuto anche una grande sorpresa con quello che si può solo definire un tease post credits: il debutto del tema di The. Secondo The Wrap, dopo la conclusione delo, con tanto di fuochi d’artificio, il compositore Michael Giacchino è salito sul palco con la musica per il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel e ha chiesto “altri quattro minuti”.