Softball Europei 2024 | l’Italia parte con una vittoria battuta 4-0 la Gran Bretagna

(Di domenica 1 settembre 2024) Buona la prima per, che ha inaugurato glidicon un successo per 4-0 ai danni della. Prestazione maiuscola dadelle azzurre, capaci di disinnescare le vice-campionesse d’Europa uscenti e iniziare il proprio percorso nel migliore dei modi.tornerà protagonista nella giornata di lunedì 2 settembre: alle ore 10 sfiderà Israele, mentre alle 17:30 la Grecia. “Ho avuto buone sensazioni, tutti abbiamo giocato bene come squadra. I lanciatori hanno lanciato da dio e anche noi abbiamo fatto i punti che dovevamo. Era come una finale e abbiamo fatto bene, dovremo affrontare le prossime partite così. Fuoricampo? Ero tranquilla: ho scelto il mio lancio, quando ho sentito contatto era buono e sapevo di aver dato abbastanza per buttarla fuori. Laè una squadra forte che ogni anno cresce sempre di più.