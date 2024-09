Sinner come un pesce fuor d’acqua | nessuno se lo spiega

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 1 settembre 2024) Jannik, sui social non si parla d’altro che di questo, da qualche ora a questa parte: per molti è incomprensibile. Un evento organizzato dall’Arabia Saudita non poteva che essere imponente, faraonico. Pensato per catalizzare l’attenzione e i riflettori. Non ha pertanto deluso le aspettative, in termini di pomposità, il modo in cui è stato annunciato che, nel prossimo mese di ottobre, 6 dei più grandi campioni del circuito Atp si sfideranno nell’ambito del così ribattezzato Six Kings Slam. Jannikha confermato la sua partecipazione all’evento di Riyadh (LaPresse) – Ilveggente.itUn appuntamento che mette in palio, pensate un po’, la cifra più alta che sia mai stata offerta nella storia del tennis. Il vincitore si aggiudicherà 6 milioni di euro, mentre per tutti gli altri atleti in gara scatterà in automatico un “gettone” pari a 1 milione e mezzo di euro.