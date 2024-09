Paura per David Neres dopo la vittoria pistola in faccia e vetro spaccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024) Una serata di festa per il Napoli si è trasformata in un incubo peraver fornito l’assist decisivo ad Anguissa per il gol che ha sancito la rimonta degli azzurri contro il Parma, il nuovo attaccante brasiliano è stato vittima di un episodio di criminalità fuori dallo Stadio Maradona. Subitolaper 2-1, due malviventi a bordo di una moto hanno sfondato ilposteriore del van su cui viaggiava, minacciandolo con unae costringendolo a consegnare un orologio di grande valore. Nonostante la presenza massiccia delle forze dell’ordine nella zona, i due criminali sono riusciti a fuggire, facendo perdere le loro tracce. Fortunatamente,non ha riportato conseguenze fisiche, ma è apparso molto spaventato e ha chiesto di essere immediatamente riaccompagnato nel suo albergo al Corso Vittorio Emanuele.