Passi carrai conto alla rovescia Un mese per presentare domanda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024)per l’entrata in vigore delle nuove norme suinel comune di Lucca. per icarrabili entro il 30 settembre deve essere infatti presentata la. La tariffa, come annunciato dal Comune, è 24 euro al metro quadro, con pagamento a Lucca Riscossioni e Servizi. C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per mettersi in regola per icarrabili, che diventano a pagamento a un costo fissato a 24 euro a metro quadro in tutto il territorio comunale di Lucca. Coloro che hanno il cartello regolarmente autorizzato, al fine di continuare ad esporlo, dovranna o compilare il modulo preposto, da consegnare a Lucca Riscossioni e Servizi che ne gestisce la riscossione perdel Comune di Lucca. Il modulo può essere scaricato sia dal sito del comune di Lucca (www.comune.lucca.