Padrno la strage di una famiglia perfetta Mamma Daniela era stata in tv a Caduta libera

(Di domenica 1 settembre 2024) Un fatto "inspiegabile" avvenuto in unaall'apparenza "", che viveva in un bel quartiere di villette a schiera di mattoni chiari. A Paderno Dugnano, comune dell'hinterland milanese, c'è "sgomento e incredulità" per lafamiliare avvenuta nella notte in via Anzio, dove un uomo, sua moglie e il figlio minore di 12 anni sono stati sterminati con un coltello da cucina. A confessare il triplice omicidio l'altro figlio della coppia, un giovane di 17 anni, ora agli arresti. Le vittime sono un costruttore edile di 51 anni, Fabio Chiarioni, la moglieAlbano, 49 anni, e il figlio minore di 12 anni, Lorenzo. La donna era titolare di un negozio di biancheria intima a Cinisello Balsamo e nel 2016 aveva partecipato a una puntata del gameshow di Canale 5, condotto da Gerry Scotti.