Mountain bike Mondiali Pal Arinsal 2024 | Martina Berta splendido bronzo nel cross-country

(Di domenica 1 settembre 2024)conquista la medaglia dineldiaidi Pal, in Andorra. Prestazione magistrale dell’azzurra, rimasta per tutta la gara nelle prime posizioni. Nelle fasi finali poi la valdostana classe 1998 è riuscita a completare il sorpasso ai danni della sudafricana Candice Lill, quarta al traguardo in 1:11.04, agguantando così il terzo gradino del podio. Si tratta del risultato più prestigioso della carriera per, che ha chiuso la gara con il tempo di 1:11.00, alle spalle solamente alle olandesi Puck Pieterse, oro in 1:09.41, ed Anne Terpstra, argento (1:10.40). Più arretrate, invece, le altre due azzurre in gara: Chiara Teocchi è 29esima al traguardo, mentre Greta Seiwald ha chiuso 39esima. Grande festa dunque per l’Italia nella giornata conclusiva di questa rassegna iridata.