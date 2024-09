Milan la rabbia di Leao non è l' unico problema per Fonseca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 1 settembre 2024) I diretti interessati (tranne uno) si sono precipitati a parlare per spiegare, chiarire, circostanziare, Dunque, bisogna partire da qui e cioè dalle versioni ufficiali. Le esclusioni clamorose nella formazione titolare per la gara delicatissima dell'Olimpico non erano una punizione per quanto accaduto a Parma (dixit) e il cooling break da separati in campo dei due campioni non è stato un ammutinamento, ma solo frutto del caso e della volontà di ripartire in fretta dopo il pareggio non avendo da dissetarsi essendo appena entrati in campo (versione Theo Hernandez). Quindi non esiste nessun caso e non è necessario che venga aperto (ancora). Mancano le parole o gli scritti di, ma questa è la cronaca.